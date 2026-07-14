NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria hob am Dienstag nach starken Eckdaten seine Schätzungen./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.