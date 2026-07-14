BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
14.07.2026 10:46:31
BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria hob am Dienstag nach starken Eckdaten seine Schätzungen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
7,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,17 £
|
Abst. Kursziel*:
35,48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,66%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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