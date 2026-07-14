BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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14.07.2026 10:46:31

BP Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria hob am Dienstag nach starken Eckdaten seine Schätzungen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,17 £ 		Abst. Kursziel*:
35,48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5,16 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
35,66%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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