BP Aktie

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BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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15.07.2026 10:49:00

BP Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. Die Eckzahlen zum zweiten Quartal sprächen für schneller als erwartetes Tempo beim Schuldenabbau, schrieb Joshua Stone am Dienstagmorgen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,15 £ 		Abst. Kursziel*:
31,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
30,66%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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