BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
15.07.2026 10:49:00
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. Die Eckzahlen zum zweiten Quartal sprächen für schneller als erwartetes Tempo beim Schuldenabbau, schrieb Joshua Stone am Dienstagmorgen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6,75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,15 £
|
Abst. Kursziel*:
31,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,66%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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