ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. Die Eckzahlen zum zweiten Quartal sprächen für schneller als erwartetes Tempo beim Schuldenabbau, schrieb Joshua Stone am Dienstagmorgen./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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