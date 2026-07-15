BP Aktie

6,07EUR 0,02EUR 0,40%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 07:23:26

BP Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach den Eckdaten von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr hob am Dienstag das starke Raffinerie- und Vertriebsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns hervor sowie ein weiteres herausragendes Quartal im Handelsbereich. Das Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal dürfte die Erwartungen entsprechend übertreffen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,16 £ 		Abst. Kursziel*:
16,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16,14%
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten