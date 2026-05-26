BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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26.05.2026 18:59:46
BP is deeply dysfunctional, but it could be worse
Investors should be concerned by Manifold’s ousting, but better to fire too many executives than too fewWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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