BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
18.12.2025 08:21:41
BP Names New Boss After Its C.E.O. Steps Down
Meg O’Neill of Australia’s Woodside Energy will lead the London energy giant, replacing Murray Auchincloss, who will exit after less than two years in the role.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
