BP Aktie

5,40EUR 0,22EUR 4,19%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

11.02.2026 12:33:10

BP Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 470 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr der Briten auf den Wachstumsweg starte mit einer Stärkung der Bilanz, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht und Aussetzung der Aktienrückkäufe./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 22:20 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
4,90 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,59 £ 		Abst. Kursziel*:
6,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,64 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
5,68%
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

