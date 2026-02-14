BP Aktie
|5,27EUR
|0,02EUR
|0,38%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 465 auf 455 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Entscheidung des Ölkonzerns, die Aktienrückkäufe auszusetzen, sei ein kluger und notwendiger Schritt, um die Bilanz zu sanieren, schrieb Joshua Stone am Dienstagabend. Da die Nettoverschuldung wahrscheinlich aber erst steigen werde, bevor sie sinke, könne es etwas länger dauern, bis der Markt dies vollständig erkennt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4,55 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,57 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,30%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,27
|0,38%
