BP Aktie

5,23EUR 0,05EUR 0,95%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 21:17:17

BP Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 480 auf 470 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die schrieb Matthew Lofting am Dienstag nach den Geschäftszahlen des Ölkonzerns./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4,48 £ 		Abst. Kursziel*:
4,83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
3,54%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten