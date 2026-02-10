NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 480 auf 470 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die schrieb Matthew Lofting am Dienstag nach den Geschäftszahlen des Ölkonzerns./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT



