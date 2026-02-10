BP Aktie
|5,23EUR
|0,05EUR
|0,95%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
10.02.2026 21:17:17
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 480 auf 470 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die schrieb Matthew Lofting am Dienstag nach den Geschäftszahlen des Ölkonzerns./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4,70 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,48 £
|
Abst. Kursziel*:
4,83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,54%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
06:00
|BP is not getting enough credit for its turnaround (Financial Times)
06:00
10.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
10.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
10.02.26