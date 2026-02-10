BP Aktie

5,21EUR -0,28EUR -5,05%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 10:27:09

BP Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Aussetzung von Aktienrückkäufen decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Längerfristig sei das wohl die richtige Wahl des neuen Managements des Ölkonzerns./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4,52 £ 		Abst. Kursziel*:
10,72%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
4,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
10,23%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten