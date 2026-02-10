BP Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Aussetzung von Aktienrückkäufen decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Längerfristig sei das wohl die richtige Wahl des neuen Managements des Ölkonzerns./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,52 £
|
Abst. Kursziel*:
10,72%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,23%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
