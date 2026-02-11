BP Aktie
|5,23EUR
|0,05EUR
|0,95%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Aktienrückkäufe auf null runterzufahren sei ein notwendiger Schritt gewesen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag angesichts der vom Ölkonzern verkündeten Maßnahmen im Zuge des Quartalsberichts. Langfristig sei dies eine richtige Entscheidung, auch wenn sie kurzfristig auf der Kursentwicklung laste. Der Fokus in den Jahren 2026 und 2027 sollte auf der Schuldenverringerung liegen. Während dieser Phase fänden Anleger bessere Wertsteigerungschancen im Sektor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,48 £
|
Abst. Kursziel*:
11,52%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,15%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
06:00
|BP is not getting enough credit for its turnaround (Financial Times)
|
06:00
|BP is not getting enough credit for its turnaround (Financial Times)
|
10.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen - Streicht Aktienrückkäufe (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,23
|0,95%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:31
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Polytec buy
|Baader Bank
|10.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG