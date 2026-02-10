BP Aktie

5,18EUR -0,31EUR -5,60%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

10.02.2026 18:15:31

BP Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP von 510 auf 526 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit Verweis auf eingestellte Aktienrückkäufe und erhöhte Einsparungen sprach Werner Eisenmann am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Ölkonzerns von einem harten Schnitt für eine bessere Zukunft./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Kaufen
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
4,48 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
4,48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

