Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Seine Erwartungen an den Quartalsbericht Mitte Mai lägen auf Augenhöhe mit dem Konsens, schrieb Matthew Weston am Freitagmittag in seinem Ausblick. Im Fokus der Anleger dürften die Wachstumsdynamik der Pharma-Treiber Nubeqa und Kerendia stehen sowie jegliche Signale zu den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den Agrarchemiebereich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:08 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 39,70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 30,98 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 88 582 Bayer-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 7,3 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Bayer wird am 12.05.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 12:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



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