Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktieneinstufung 05.08.2026 11:19:54

Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie

Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie

Bayer-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Matthew Weston unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäß nichts wirklich Neues gegeben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 50,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,75 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 829 315 Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 35,8 Prozent. Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bayer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
05.08.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Bayer Buy UBS AG
05.08.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Bayer Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 49,78 1,04% Bayer

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen