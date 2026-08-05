Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäß nichts wirklich Neues gegeben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 50,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,75 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 829 315 Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 35,8 Prozent. Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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