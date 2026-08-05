Bayer Aktie
|50,20EUR
|1,90EUR
|3,93%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäß nichts wirklich Neues gegeben./rob/bek/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,26 €
|
Abst. Kursziel*:
23,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,51%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
11:19
|Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie (finanzen.at)
|
10:57
|Bayer-Aktie steigt: Goldman Sachs erhöht Kursziel (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)