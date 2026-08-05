Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 62,50 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Finanzentwicklung der Leverkusener bleibe stark, schrieb James Quigley am Mittwoch im Nachgang guter Quartalsergebnisse. Der Weg zum Kursziel führe über ein starkes Pharma-Geschäft, eine vollständige Klärung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und mittel- bis langfristig auch den Wegfall des Konglomeratsabschlags in einem Aufspaltungsszenario./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
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Unternehmen:
Bayer
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
63,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,80 €
|
Abst. Kursziel*:
30,12%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
48,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,74%
|
Analyst Name::
James Quigley
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KGV*:
-
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