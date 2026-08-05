Bayer Aktie

50,20EUR 1,90EUR 3,93%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 10:49:40

Bayer Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um elf Prozent über der Konsensschätzung./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50,18 € 		Abst. Kursziel*:
19,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,52%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten