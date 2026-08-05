Bayer Aktie
|50,20EUR
|1,90EUR
|3,93%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um elf Prozent über der Konsensschätzung./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,18 €
|
Abst. Kursziel*:
19,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,52%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
11:19
|Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie (finanzen.at)
|
10:57
|Bayer-Aktie steigt: Goldman Sachs erhöht Kursziel (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)