Buy für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Analyse der Airbus SE (ex EADS)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Die Juni-Auslieferungen des Flugzeugbauers blieben indes hinter dem Vorjahreswert zurück und lägen deutlich unter seiner Prognose, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 09:14 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 134,18 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 39,37 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 25 418 Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 gab die Aktie um 2,5 Prozent nach. Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 17:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.