Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Bewertung im Blick
|
04.12.2025 13:13:56
Buy-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 228 auf 222 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe zwar sein Auslieferungsziel gekappt, aber mit unveränderten Finanzzielen Stabilität bewiesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:56 Uhr 0,5 Prozent auf 197,10 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 12,63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79 234 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 stieg die Aktie um 30,5 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|198,80
|0,74%
