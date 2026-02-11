AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
11.02.2026 14:25:01
China charges former AstraZeneca executive
Leon Wang, who has been in detention since 2024, is charged alongside another ex-employee of drugmakerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
15:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in London: FTSE 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14:25
|China charges former AstraZeneca executive (Financial Times)
|
12:27
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|KORREKTUR/ROUNDUP: Astrazeneca will 2026 mehr verdienen - Aktie nahe Rekordhoch (dpa-AFX)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.