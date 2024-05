Commerzbank-Analyse: So bewertet UBS AG die Commerzbank-Aktie

Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen zum ersten Quartal von 17,90 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Annahmen für das Nettozinseinkommen würden einmal mehr erhöht, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am wichtigsten seien Aussagen zu Aktienrückkäufen gewesen. Er rechnet damit, dass im ersten Schritt mit den Halbjahreszahlen 1,4 Milliarden Euro dafür angekündigt werden.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 19:08 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 15,44 EUR nach oben. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 16,58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47 510 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 stieg der Anteilsschein um 47,4 Prozent. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert.

