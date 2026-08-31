Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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31.08.2026 11:58:39
Competitor Analysis: Evaluating Microsoft And Competitors In Software Industry
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
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28.08.26
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27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
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|Microsoft Corp.
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