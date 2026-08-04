Continental-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Diese dürften etwas höhere Schätzungen für das operative Ergebnis nach sich ziehen, schrieb David Lesne in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Etwas enttäuschend sei, dass die Hannoveraner die Zielvorgabe für die Reifensparte im Gesamtjahr nicht erhöht oder eingegrenzt haben.

Aktienauswertung: Die Continental-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:12 Uhr um 1,7 Prozent auf 71,16 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 26,48 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 154 694 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 9,3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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