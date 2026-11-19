Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktie bewertet
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19.11.2026 12:19:47
Neue Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb David Lesne am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ.
Aktieninformation im Fokus: Die Continental-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:03 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 72,78 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 23,66 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72 664 Continental-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 11,8 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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