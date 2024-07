Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Eckdaten fürs zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Angesichts bereits bekannter Absatzzahlen habe er bereits mit robusten Resultaten in Nordamerika sowie mit tristeren in Europa gerechnet, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was nun aber überrasche, sei stark die Margentreiber (Verkaufspreise, Absatzmix und Kosten) in den Sparten scheinbar fortgeschritten seien. Mehr Klarheit hierzu erhofft der Analyst sich von den endgültigen Zahlen Anfang August.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Daimler Truck-Aktie musste um 12:11 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 37,05 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 45,75 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 529 791 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 14,2 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 vorlegen.

