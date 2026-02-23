BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

23.02.2026 12:04:18

Das ist die BMW Welt 2026.

+++ 25 Jahre seit Planungsbeginn. +++ 2,2 Millionen Besucherinnen und Besucher jährlich.+++ 280.000 Fahrzeuge ausgeliefert seit Eröffnung. +++ Die neue BMW Welt Information zum Download. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Nachrichten zu BMW AG

