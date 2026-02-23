BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
23.02.2026 12:04:18
Das ist die BMW Welt 2026.
+++ 25 Jahre seit Planungsbeginn. +++ 2,2 Millionen Besucherinnen und Besucher jährlich.+++ 280.000 Fahrzeuge ausgeliefert seit Eröffnung. +++ Die neue BMW Welt Information zum Download. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)