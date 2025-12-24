Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Airbus SE-Performance im Blick 24.12.2025 10:03:46

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Airbus SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Airbus SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Airbus SE-Anteile letztlich bei 111,74 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,949 Airbus SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 1 760,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 196,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,05 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE bezifferte sich zuletzt auf 154,50 Mrd. Euro. Das Airbus SE-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Damals wurde der erste Kurs eines Airbus SE-Anteils bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten