Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Performance im Blick
|
24.12.2025 10:03:46
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Airbus SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Airbus SE-Anteile letztlich bei 111,74 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,949 Airbus SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 1 760,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 196,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,05 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Airbus SE bezifferte sich zuletzt auf 154,50 Mrd. Euro. Das Airbus SE-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Damals wurde der erste Kurs eines Airbus SE-Anteils bei 19,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
