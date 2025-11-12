DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,06 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,610 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 211,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 293,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 229,38 Prozent angezogen.

Airbus SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 166,64 Mrd. Euro. Das Airbus SE-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbus SE-Anteils auf 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at