Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler Airbus SE-Einstieg? 12.11.2025 10:03:49

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Airbus SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,06 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,610 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 211,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 293,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 229,38 Prozent angezogen.

Airbus SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 166,64 Mrd. Euro. Das Airbus SE-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbus SE-Anteils auf 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Airbus

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten