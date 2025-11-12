Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Euronext-Handel im Blick 12.11.2025 15:58:50

Euronext-Handel: Gewinne im CAC 40

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,33 Prozent fester bei 8 264,71 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,436 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,422 Prozent stärker bei 8 190,68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 156,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 269,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 185,03 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 918,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 753,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 226,98 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,78 Prozent nach oben. Bei 8 271,48 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 114 530 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 305,012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

2025 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

