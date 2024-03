DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Airbus SE (ex EADS)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Airbus SE (ex EADS)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Airbus SE (ex EADS)-Papier an diesem Tag bei 115,48 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert hat, hat nun 8,660 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Airbus SE (ex EADS)-Papiere wären am 26.03.2024 1 477,66 EUR wert, da der Schlussstand 170,64 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 477,66 EUR entspricht einer Performance von +47,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Airbus SE (ex EADS) eine Börsenbewertung in Höhe von 134,27 Mrd. Euro. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at