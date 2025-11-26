DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airbus SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.11.2022 wurde das Airbus SE-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 113,82 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hat, hat nun 0,879 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 177,25 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Anteils am 25.11.2025 auf 201,75 EUR belief. Damit wäre die Investition um 77,25 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Airbus SE eine Börsenbewertung in Höhe von 157,92 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Zum Börsendebüt der Airbus SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at