DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Deutsche Bank-Anleger freuen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Deutsche Bank-Dividendenausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Deutsche Bank am 16.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,45 EUR je Aktie vereinbart. Das sind 50,00 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dividendenrenditeanpassung

Via XETRA beendete der Deutsche Bank-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 15,86 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Deutsche Bank wird die Deutsche Bank-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die Deutsche Bank-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Deutsche Bank-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 3,64 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,83 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Deutsche Bank via XETRA 63,62 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 101,18 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (GRENKE, Deutsche Bank, Commerzbank) erweist sich Deutsche Bank im Jahr 2023 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft der Deutsche Bank-Titel die Konkurrenz. Mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 0,47 EUR stellt GRENKE im Peergroup-Vergleich die führende Dividenden-Aktie dar, während Deutsche Bank bei der Dividendenrendite mit 3,64 Prozent besser abschneidet.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Deutsche Bank

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,66 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,18 Prozent zulegen.

Deutsche Bank-Kerndaten

Deutsche Bank ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 31,703 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Deutsche Bank verfügt über ein KGV von aktuell 5,97. Im Jahr 2023 erzielte Deutsche Bank einen Umsatz von 60,635 Mrd.EUR sowie ein EPS von 2,07 EUR.

Redaktion finanzen.at