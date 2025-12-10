DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.12.2022 wurde das Henkel vz-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67,62 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,479 Henkel vz-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,86 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 09.12.2025 auf 68,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,86 Prozent vermehrt.

Alle Henkel vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at