Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie

Das Henkel vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Bei Henkel sei die Absatzentwicklung weiter schwach, trotz etwas verbessertem Mix.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Henkel vz-Aktie konnte um 14:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 68,82 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 24,79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 168 053 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2025 büßte die Aktie um 16,3 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 11.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

