DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in MTU Aero Engines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das MTU Aero Engines-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 64,73 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 1,545 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.09.2024 auf 278,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 430,25 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 330,25 Prozent.

MTU Aero Engines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,98 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der MTU Aero Engines-Aktie fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Anteils belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at