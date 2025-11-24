Neue Analyse: Bernstein Research bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier legte am Montag dar, warum er den Bewertungsrückgang der Aktien des Triebwerksbauers für übertrieben hält. Er teilt zwar die Ansicht, dass die Konkurrenten GE Aerospace, Safran und Rolls Royce die klareren Anlagestorys zu bieten haben, lobte aber die starke fundamentale Ausgangslage bei MTU, vor allem im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Der Abschlag sei übertrieben für ein Unternehmen ohne Schieflage.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:15 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 347,60 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 28,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15 269 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 8,7 Prozent aufwärts. Experten prognostizieren, dass MTU Aero Engines die Bilanz für Q4 2025 am 25.02.2026 vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 03:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC



