DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.06.2023 wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 225,10 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 0,444 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,60 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers am 07.06.2024 auf 228,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 12,30 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Papiere fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at