DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Porsche Automobil-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Porsche Automobil-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,544 Porsche Automobil-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 716,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,86 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 716,84 EUR, was einer negativen Performance von 28,32 Prozent entspricht.

Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at