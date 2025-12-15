Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Rentables Porsche Automobil-Investment?
|
15.12.2025 10:04:02
DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Porsche Automobil-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,544 Porsche Automobil-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 716,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,86 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 716,84 EUR, was einer negativen Performance von 28,32 Prozent entspricht.
Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25