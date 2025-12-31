Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Lohnende Zalando-Investition?
|
31.12.2025 10:04:40
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet
Am 30.12.2015 wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zalando-Aktie an diesem Tag 36,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Zalando-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,473 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 696,15 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 30.12.2025 auf 25,34 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 30,38 Prozent.
Zalando wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,54 Mrd. Euro gelistet. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Zalando-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!