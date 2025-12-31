DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

Am 30.12.2015 wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zalando-Aktie an diesem Tag 36,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Zalando-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,473 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 696,15 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 30.12.2025 auf 25,34 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 30,38 Prozent.

Zalando wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,54 Mrd. Euro gelistet. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Zalando-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at