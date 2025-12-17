Zalando Aktie
|25,20EUR
|0,59EUR
|2,40%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Die geplante Erhebung einer pauschalen EU-Einfuhrgebühr in Höhe von drei Euro für Produkte unter 150 EUR ab Mitte 2026 sei der erste Schritt zur Wiederherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen im europäischen Online-Handel, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Kaufen
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
25,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
25,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
