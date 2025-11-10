HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal von 44 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anne Critchlow verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Zahl 61 Millionen aktiver Kunden des Online-Händlers und dessen großer werdende Kundenbasis im B2B-Bereich. In diesem sehe die Zukunft besonders vielversprechend aus./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.