Zalando Aktie
|22,53EUR
|-0,17EUR
|-0,75%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem im historischen Vergleich niedrigen Bewertungsniveau des Online-Modehändlers gebe es eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zentrale Wachstumstreiber, eine steigende Online-Penetration im europäischen Modehandel, sei intakt. Der Experte lobte außerdem die jüngste Übernahme von About You und die Partnerschaft mit dem DFB./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Kaufen
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
22,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
22,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
12:34
|Zalando-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
11:13
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: DAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu (finanzen.at)
|
19.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt letztendlich (finanzen.at)