Zalando Aktie
|23,41EUR
|0,36EUR
|1,56%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
15.12.2025 07:19:06
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Der Onlinehandel dürfte seine Marktstellung im vierten Quartal weiter ausbauen, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Das dürfte Zalando und Next in die Karten spielen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 21:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23,01 €
|
Abst. Kursziel*:
56,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,78%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
