Zalando Aktie

23,41EUR 0,36EUR 1,56%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 07:19:06

Zalando Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Der Onlinehandel dürfte seine Marktstellung im vierten Quartal weiter ausbauen, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Das dürfte Zalando und Next in die Karten spielen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 21:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23,01 € 		Abst. Kursziel*:
56,45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,78%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten

Analysen zu Zalandomehr Analysen

07:19 Zalando Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Zalando Underperform Bernstein Research
20.11.25 Zalando Kaufen DZ BANK
20.11.25 Zalando Buy UBS AG
10.11.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 23,04 -0,04% Zalando

Aktuelle Aktienanalysen

07:58 Nike Neutral UBS AG
07:55 Unilever Outperform Bernstein Research
07:48 BAT Overweight Barclays Capital
07:43 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06:33 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:28 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
12.12.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Oracle Kaufen DZ BANK
12.12.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
12.12.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Linde Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
12.12.25 Diageo Overweight Barclays Capital
12.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.12.25 Shell Overweight Barclays Capital
12.12.25 Eni Overweight Barclays Capital
12.12.25 BP Overweight Barclays Capital
12.12.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12.12.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
12.12.25 Aurubis Neutral UBS AG
12.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
12.12.25 Ferrari Buy UBS AG
12.12.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.12.25 Hennes & Mauritz AB Underperform Bernstein Research
12.12.25 Schneider Electric Buy UBS AG
12.12.25 Inditex Outperform Bernstein Research
12.12.25 PUMA Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen