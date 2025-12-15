NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Der Onlinehandel dürfte seine Marktstellung im vierten Quartal weiter ausbauen, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Das dürfte Zalando und Next in die Karten spielen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 21:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:45 / EST



