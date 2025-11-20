Zalando Aktie

22,40EUR -0,30EUR -1,32%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

20.11.2025 11:43:29

Zalando Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Gespräche mit Investoren hätten zunehmende Sorgen gezeigt, dass agentische KI sogar dazu führen könnte, Zwischenhändler komplett zu umgehen, schrieb Yashraj Rajani am Mittwochabend. Seine Analyse und ein Gespräch mit Zalando-Chef Robert Gentz hätten das Gegenteil ergeben: Der Modehändler könnte sogar von agentischer KI profitieren. Rajani sieht bei Zalando jedenfalls das beste Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in der Branche./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,50 € 		Abst. Kursziel*:
86,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
87,50%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

