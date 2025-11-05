Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Performance unter der Lupe
|
05.11.2025 10:05:10
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Airbus SE-Papier an diesem Tag 70,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,421 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 302,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 212,85 EUR belief. Mit einer Performance von +202,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Airbus SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 169,05 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wagte die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Airbus SE-Anteils lag damals bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,25
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.