DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Airbus SE-Papier an diesem Tag 70,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,421 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 302,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 212,85 EUR belief. Mit einer Performance von +202,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Airbus SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 169,05 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wagte die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Airbus SE-Anteils lag damals bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at