Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus

Für den DAX ging es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Am Dienstag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsende 0,53 Prozent stärker bei 24 172,29 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,075 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 24 094,99 Punkte an der Kurstafel, nach 24 046,01 Punkten am Vortag.

Bei 24 186,92 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 092,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 23 569,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 718,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 20 345,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 20,71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 4,13 Prozent auf 36,31 EUR), Beiersdorf (+ 3,88 Prozent auf 91,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,56 Prozent auf 1 641,50 EUR), Allianz (+ 3,00 Prozent auf 380,70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,89 Prozent auf 32,13 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Daimler Truck (-1,57 Prozent auf 36,91 EUR), Fresenius SE (-1,45 Prozent auf 46,96 EUR), Airbus SE (-1,38 Prozent auf 195,32 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 26,85 EUR) und Merck (-0,88 Prozent auf 118,05 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 332 074 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 243,373 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 6,38 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.at