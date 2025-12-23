BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Anlage
|
23.12.2025 10:03:42
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit BMW-Anteilen statt. Der Schlusskurs der BMW-Aktie betrug an diesem Tag 76,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das BMW-Papier investiert hätte, befänden sich nun 129,971 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 069,14 EUR, da sich der Wert eines BMW-Papiers am 22.12.2025 auf 92,86 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 20,69 Prozent.
BMW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images
