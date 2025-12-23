Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge

Anleger in Frankfurt schicken den DAX am Dienstag erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent auf 24 319,68 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,090 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,056 Prozent stärker bei 24 297,62 Punkten, nach 24 283,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 284,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 322,00 Zähler.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 091,87 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 23 611,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wurde der DAX mit 19 848,77 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,45 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Symrise (+ 0,58 Prozent auf 68,90 EUR), Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 196,50 EUR), Siemens Energy (+ 0,46) Prozent auf 119,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,39 Prozent auf 1 551,00 EUR) und Vonovia SE (+ 0,37 Prozent auf 24,12 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen adidas (-0,48 Prozent auf 166,00 EUR), Porsche Automobil (-0,48 Prozent auf 39,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,43 Prozent auf 103,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,42 Prozent auf 59,19 EUR) und BMW (-0,41 Prozent auf 92,48 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 115 627 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,23 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

