DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Daimler Truck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,99 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 322,737 Daimler Truck-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 11 473,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,55 EUR belief. Damit wäre die Investition um 14,73 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Daimler Truck eine Börsenbewertung in Höhe von 26,28 Mrd. Euro. Die Daimler Truck-Aktie ging am 10.12.2021 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Daimler Truck-Aktie belief sich damals auf 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at