Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 17.12.2025 10:03:57

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Henkel vz-Papier bei 90,24 EUR. Bei einem Henkel vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,082 Henkel vz-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 779,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,34 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,05 Prozent.

Der Börsenwert von Henkel vz belief sich jüngst auf 27,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten