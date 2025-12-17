DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Henkel vz-Papier bei 90,24 EUR. Bei einem Henkel vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,082 Henkel vz-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 779,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,34 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,05 Prozent.

Der Börsenwert von Henkel vz belief sich jüngst auf 27,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at