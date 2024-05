DAX 40-Titel Merck-Aktie: Diese Merck-Dividendenauszahlung wurde beschlossen

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende zahlt Merck.

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Merck am 26.04.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 2,20 EUR je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben. 1,15 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Merck-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 20,63 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum XETRA-Schluss notierte der Merck-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 151,75 EUR. Der Dividendenabschlag auf den Merck-Titel erfolgt am 30.04.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die Merck-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist der Merck-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1,53 Prozent auf. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,22 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von Merck via XETRA 3,83 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 6,27 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (BASF, WACKER CHEMIE, Beiersdorf) fällt Merck 2023 hinter den Branchenrivalen zurück. Dabei fällt Merck nicht nur bei der Dividende hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich der Dividenden-Titel geschlagen geben. Der führende Dividenden-Titel in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenauszahlung von 3,40 EUR und einer Dividendenrendite von 3,40 Prozent.

Dividendenaussichten von Merck

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,30 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,53 Prozent anziehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Merck

Merck ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 65,978 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Merck weist aktuell ein KGV von 22,19 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Merck auf 20,993 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 6,50 EUR aus.

Redaktion finanzen.at